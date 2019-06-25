«Краснодар» отправился на сбор в Австрию

Футболисты «Краснодара» отправились в Австрию, где проведут второй тренировочный сбор в преддверии старта чемпионата России.

«В хорошем настроении улетаем в Австрию на второй сбор», — говорится в официальном «твиттере» краснодарского клуба.

Напомним, «Краснодар» примет участие в Кубке Париматч Премьер, который стартует 26 июня в Австрии. Вместе с командой Мурада Мусаева на турнире выступят «Спартак», ЦСКА и «Ростов».

«Краснодар» завершил сезон-2018/19 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне «горожане» выступят в Лиге чемпионов начиная с квалификационного раунда. В Премьер-Лиге «Краснодар» начнёт сезон выездным матчем с «Ахматом». Встреча состоится 17 июля.