«Краснодар» отправился на сбор в Австрию
Футболисты «Краснодара» отправились в Австрию, где проведут второй тренировочный сбор в преддверии старта чемпионата России.
«В хорошем настроении улетаем в Австрию на второй сбор», — говорится в официальном «твиттере» краснодарского клуба.
Напомним, «Краснодар» примет участие в Кубке Париматч Премьер, который стартует 26 июня в Австрии. Вместе с командой Мурада Мусаева на турнире выступят «Спартак», ЦСКА и «Ростов».
«Краснодар» завершил сезон-2018/19 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне «горожане» выступят в Лиге чемпионов начиная с квалификационного раунда. В Премьер-Лиге «Краснодар» начнёт сезон выездным матчем с «Ахматом». Встреча состоится 17 июля.
Мусаев доволен, что в Австрии «Краснодар» сыграет только с российскими клубами
- 25 июня 2019
-
12:15
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:17
-
11:09
-
11:02
-
10:49
-
10:40
-
10:35
-
10:33
-
10:22
-
10:03
-
09:54
-
09:50
-
09:43
-
09:31
-
09:26
-
09:11
-
09:00
-
08:29
-
07:07
-
06:35
-
06:15
-
05:58
-
05:42
-
05:18
-
04:40
-
04:20
-
04:07
-
03:56
-
03:50
-
02:58
Партнерский контент