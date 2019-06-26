«Чайка» будет проводить домашние матчи ФНЛ на «Ростов Арене»

Футбольный клуб «Чайка» на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором рассказал, где команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне Футбольной национальной лиги.



«Уважаемые болельщики! Клуб благодарит вас за проявленное терпение и с радостью сообщает, что основным местом для проведения домашних матчей нашей команды в сезоне-2019/20 стал один из лучших стадионов России – «Ростов Арена».



К сожалению, сейчас максимальная загруженность стадиона «Олимп-2», обеспечивающего тренировочный процесс главной команды «Ростова», её молодёжного состава, а также детско-юношеских команд, не позволяет нашей команде выступать на «Олимпе» в рамках ФНЛ. Мы также выражаем благодарность руководству жёлто-синих за диалог и поиски компромисса», — говорится в заявлении «Чайки».

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