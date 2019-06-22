Экс-хавбек «Спартака» Леонтьев продолжит карьеру в «Чайке»
Футбольный клуб «Чайка» объявил о подписании контракта с бывшим опорным полузащитником московского «Спартака» Игорем Леонтьевым.
Предыдущим клубом Леонтьева была «Тюмень». За «Спартак» и «Спартак-2» 25-летний игрок выступал с 2013 по 2018 год.
«Чайка» заключила соглашение также с вратарём Максимом Киселёвым. Ранее 24-летний футболист защищал цвета «Сибири» и «Сибири-2».
Фото можно посмотреть на странице «Чайки» в «Инстаграме».
В сезоне-2018/19 «Чайка» стала победителем группы «Юг» в Профессиональной футбольной лиге. Подопечные Виталия Семакина в 28 матчах одержали 21 победу и 7 раз сыграли вничью. В следующей кампании команда из села Песчанокопское будет выступать в Футбольной национальной лиге.
Настоящий детектив: в России официально выявлена сдача матча
РФС, как и обещал, начал выносить санкции по итогам скандальной игры «Чайка» — «Черноморец».
- 22 июня 2019
-
20:24
-
20:18
-
20:14
-
20:08
-
19:58
-
19:51
-
19:35
-
19:22
-
19:11
-
19:04
-
19:00
-
18:50
-
18:41
-
18:33
-
18:31
-
18:11
-
17:59
-
17:56
-
17:51
-
17:43
-
17:39
-
17:26
-
17:26
-
17:01
-
16:31
-
16:26
-
16:14
-
15:58
-
15:56
-
15:41
-
15:20
-
15:18
-
14:46
-
14:41
-
14:13
Партнерский контент