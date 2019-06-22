Экс-хавбек «Спартака» Леонтьев продолжит карьеру в «Чайке»

Футбольный клуб «Чайка» объявил о подписании контракта с бывшим опорным полузащитником московского «Спартака» Игорем Леонтьевым.

Предыдущим клубом Леонтьева была «Тюмень». За «Спартак» и «Спартак-2» 25-летний игрок выступал с 2013 по 2018 год.

«Чайка» заключила соглашение также с вратарём Максимом Киселёвым. Ранее 24-летний футболист защищал цвета «Сибири» и «Сибири-2».

Фото можно посмотреть на странице «Чайки» в «Инстаграме».

В сезоне-2018/19 «Чайка» стала победителем группы «Юг» в Профессиональной футбольной лиге. Подопечные Виталия Семакина в 28 матчах одержали 21 победу и 7 раз сыграли вничью. В следующей кампании команда из села Песчанокопское будет выступать в Футбольной национальной лиге.