Дюков — о лимите: многим клубам придётся поменять свою трансферную стратегию

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал тот факт, что со следующего сезона в РПЛ будет введён новый лимит на легионеров по системе «8+17».

«Моё отношение к лимиту вы знаете. Само по себе ограничение количества легионеров — уже мощный инструмент, который заставит клубы тщательно подходить к выбору игроков. Неплохо, если бы появились чёткие критерии качества. Иногда клубы могут не досмотреть. Это могло бы стать фильтром, который позволил бы отсечь некачественных легионеров. Понятно, чего мы ждём от этих критериев, но положить их на бумагу, сделать прозрачными и не слишком сложными непросто. Члены исполкома высказывали своё мнение по поводу этого критерия по качеству, что он нужен. Мы давали поручения, в том числе департаменту Гершковича, но пока критериев нет. Сейчас он взялся за них снова. Подождём следующего исполкома.

То решение, которое принято, является сбалансированным. Оно даёт право российским игрокам получать практику. С одной стороны, как сказал Колосков, большой разницы нет, но с другой – многим клубам придётся поменять свою трансферную стратегию. Раньше были позиции, закреплённые за легионерами, теперь на них будут претендовать и россияне. У того же «Зенита»: та же ситуация со Скороботовым. В варианте «8+17» у него больше шансов получить игровую практику. Это тот лимит, который позволит нам также сохранить конкурентоспособность в еврокубках. Российские игроки будут прогрессировать, если они будут тренироваться с более сильными партнёрами и выступать в еврокубках. Если говорить о сквозной заявке, о том же «Спартаке-2», как вы спросили, то там нет легионеров. Не вижу проблемы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.