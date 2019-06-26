Агент: трансфер Романьоли не связан с Понсе, от «Спартака» не отказываются

Фабрицио Феррари, агент вратаря молодёжной команды «Ромы» Андреа Романьоли, который продолжит карьеру в «Спартаке», прокомментировал переход своего клиента в московский клуб.

«Трансфер Андреа Романьоли не связан с переходом Эсекьеля Понсе. «Спартак» заинтересовался в голкипере, потому что во время переговоров по Понсе руководство московского клуба и руководство «Ромы» говорили о других игроках. В списке футболистов, которых они обсуждали, были вратари. Наверняка суммы трансфера я не знаю.

К Андреа был интерес со стороны клубов Серии «Б», но мы выбрали московскую команду, потому что от «Спартака» не отказываются. Это большой клуб. Андреа собирается преодолеть трудности с большим энтузиазмом. Это настоящий вызов и опыт на новом уровне», — сказал Феррари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.