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Кононов: Романьоли прилетает в «Спартак-2», посмотрим, как будет проявлять себя

Кононов: Романьоли прилетает в «Спартак-2», посмотрим, как будет проявлять себя
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался по поводу подписания контрактов с нападающим Эсекьеле Понсе и Андреа Романьоли.

«О Понсе мы уже много говорили. Вы увидите его на поле уже через пару часов. Ясно, что состояние его не оптимальное пока, потому что он приехал в тот момент, когда мы уже работали на сборе. Но я уверен, что это качественный футболист.

Романьоли прилетает в расположение „Спартака-2“. Он будет числиться в этой команде, а потом мы уже посмотрим, как он будет проявлять себя. Эта позиция востребована — это всё, что я могу сказать», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Кононов возглавляет «Спартак» с середины прошлого сезона. Под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги по итогам кампании-2018/19.

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