Кононов: Романьоли прилетает в «Спартак-2», посмотрим, как будет проявлять себя

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался по поводу подписания контрактов с нападающим Эсекьеле Понсе и Андреа Романьоли.
«О Понсе мы уже много говорили. Вы увидите его на поле уже через пару часов. Ясно, что состояние его не оптимальное пока, потому что он приехал в тот момент, когда мы уже работали на сборе. Но я уверен, что это качественный футболист.
Романьоли прилетает в расположение „Спартака-2“. Он будет числиться в этой команде, а потом мы уже посмотрим, как он будет проявлять себя. Эта позиция востребована — это всё, что я могу сказать», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Кононов возглавляет «Спартак» с середины прошлого сезона. Под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги по итогам кампании-2018/19.
- 26 июня 2019
-
16:53
-
16:47
-
16:29
-
16:26
-
16:14
-
16:13
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:45
-
15:36
-
15:33
-
15:28
-
15:25
-
15:22
-
15:19
-
15:17
-
15:03
-
15:03
-
14:57
-
14:44
-
14:40
-
14:37
-
14:25
-
14:10
-
14:07
-
13:48
-
13:32
-
13:20
-
13:13
-
13:00
-
12:40
-
12:40
-
12:34