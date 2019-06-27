Панама уступила США, но всё равно вышла в плей-офф Кубка КОНКАКАФ

На стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» в Канзас-Сити состоялись два матча заключительного тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.



В первой игре сборная Тринидада и Тобаго сыграла вничью с национальной командой Гайаны со счётом 1:1. По голу оформили полузащитники Нил Даннс и Кевин Молино с передачи Леви Гарсии.

Во втором матче сборная США встречалась с национальной командой Панамы. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу американцев. Единственный гол забил нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.

Американская сборная выиграла все три матча и, набрав 9 очков, вышла в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ. Панама, несмотря на поражение, также вышла в четвертьфинал турнира с 6 очками.