Президент «Лиона»: через 8 дней Н'Домбеле будет стоить уже € 80 млн

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал о ситуации с полузащитником Тангаем Н'Домбеле, который в это летнее трансферное окно может сменить клуб.

«Если я подожду ещё 8 дней, цена увеличится до € 80 млн. «Тоттенхэм» сделал нам стартовое предложение в размере € 45 млн. Мы начали обсуждать трансфер. Но уверяю вас, ничего ещё не решено. Мы не спешим.

Тангай показал свои качества в национальной команде Франции. Он один из наших лучших игроков. Сколько он стоит? Не знаю, но точно не € 45 млн», — приводит слова президента «Лиона» RMC Sport.

Н'Домбеле перешёл в «Лион» летом 2018 года из «Амьена». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне хавбек забил 1 гол и отдал 7 результативных передач в 34 матчах французской Лиги 1. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.