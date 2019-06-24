Промес стал игроком «Аякса»
Нидерландский полузащитник «Севильи» Квинси Промес перешёл в «Аякс», сообщает официальный сайт амстердамского клуба.
Контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на 5 лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила € 15,7 млн.
Промес перешёл в «Севилью» из московского «Спартака» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.
В составе московского «Спартака» Промес становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.
- 24 июня 2019
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