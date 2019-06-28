Кулибали рассказал, как впервые столкнулся с расизмом в футболе

Защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали рассказал, как впервые столкнулся с проявлениями расизма со стороны болельщиков во время матча.



«Думаю, дети понимают этот мир лучше взрослых. Особенно когда речь идёт об отношении к другим людям. Иногда меня спрашивают о расизме в интервью, и мне очень трудно ответить. Думаю, это сложно понять, пока сам не переживёшь подобный случай. Это очень неприятная вещь, и говорить о ней тяжело, но я попробую.



Впервые я столкнулся с расизмом в футболе в матче с «Лацио» несколько лет назад. После каждого моего касания мяча я слышал шум с трибун. Игра продолжалась, и в какой-то момент я осознал, что они изображают обезьян. Конечно, в таких ситуациях нужно просто заниматься своим делом и играть, как и тысячи раз до этого, но в такие моменты чувствуешь себя оскорблённым. Они заставляют тебя стыдиться самого себя.



Спустя некоторое время главный арбитр остановил матч. Он подбежал ко мне и сказал: «Калиду, я с тобой, не волнуйся. Давай прекратим эти выкрики. Если не хочешь продолжать игру, дай мне знать». Думаю, с его стороны это было очень смело, но я сказал ему, что хочу доиграть матч. Диктор обратился к фанатам, но они продолжили заниматься тем же.



После финального свистка я был очень зол, но потом вспомнил кое-что важное. До матча я выходил на поле под руку с мальчиком, и он спросил меня, не могу ли я дать ему свою футболку. Я пообещал сделать это после игры. Поэтому я нашёл его и отдал футболку. И знаете, что он сказал первым делом? «Мне очень жаль, что так случилось». Это очень сильно повлияло на меня. Этот маленький мальчик извинялся за поступок огромного количества взрослых людей. И мои чувства были первой вещью, о которой он подумал», — цитирует Кулибали Football Italia.

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