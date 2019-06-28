Гутцайт объяснил, почему решил перейти с «Матча» на Okko Спорт

Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт, перешедший на платформу с телеканала «Матч», объяснил своё решение.



«У меня не было цели куда-то уйти с «Матча». Я ни на что не обижен, ко мне замечательно относилось руководство. Но когда мне было 18 лет и я пришёл практиковаться на «НТВ-Плюс», подумать не мог, что на одном месте проработаю 14 сезонов! Попробуйте себе это представить. Недавно подсчитал – я прокомментировал более 2000 матчей и провёл более 1000 программ. Естественно, в таком режиме «искорка» так или иначе будет угасать. Поэтому захотелось снизить интенсивность загрузки, чтобы развиваться как комментатор. Времени на подготовку теперь будет больше.



Кроме того появилась возможность получить административный опыт в должности заместителя шеф-редактора, поскольку возраст уже предполагает карьерный рост», — сказал Гутцайт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

Гутцайт: некоторым лучше смотреть виснущую трансляцию, чем заплатить Известный комментатор – об уходе с «Матча» и стране парадоксов.