Гутцайт: некоторым лучше смотреть виснущую трансляцию, чем заплатить

Комментатор Роман Гутцайт стал частью команды комментаторов Okko Спорт и заместителем Владимира Стогниенко. Он будет работать на матчах АПЛ сезона 2019/20 и принимать участие в передачах, посвященных английскому футболу. В интервью «Чемпионату» Гутцайт рассказал, почему решился на уход с «Матч ТВ», назвал любимые футбольные команды и объяснил, почему кайфует от АПЛ.



– Большая часть людей знает вас по матчам Ла Лиги и Серии А. Почему не комментировали АПЛ?

– На «НТВ-Плюс» я начинал с чемпионатов Нидерландов и Украины и, только попрактиковавшись, получил «распределение» на топ-лигу. Мне дали Испанию, потому что там был недостаток профильных комментаторов. Плюс на журфаке МГУ я изучал испанский язык.



– С Серией А тоже есть какая-то связь?

– С детства следил за итальянской лигой и болел за «Ювентус», но никогда не просил ставить меня на матчи «Юве», потому что комментировать любимую команду и давить в себе болельщика для меня дискомфортно.

– То есть пример Геннадия Орлова не про вас?

– Комментировать матчи любимой команды – дело непростое, потому что у части зрителей это в любом случае вызывает негатив. Даже несмотря на то что по части русского языка Геннадий Сергеевич точно входит в топ-3 комментаторов России наряду с Василием Уткиным и Юрием Розановым.

Об уходе с «Матча» и новых вызовах

– Вы 14 лет проработали на одном канале. Какие слова нашёл Владимир Стогниенко, чтобы вы решились на переход в Okko Спорт?

– У меня не было цели куда-то уйти с «Матча». Я ни на что не обижен, ко мне замечательно относилось руководство. Но когда мне было 18 лет и я пришёл практиковаться на «НТВ-Плюс», подумать не мог, что на одном месте проработаю 14 сезонов! Попробуйте себе это представить. Недавно подсчитал: я прокомментировал более двух тысяч матчей и провёл более тысячи программ. Естественно, в таком режиме «искорка» так или иначе будет угасать. Поэтому захотелось снизить интенсивность загрузки, чтобы развиваться как комментатору. Времени на подготовку теперь будет больше. Кроме того, появилась возможность получить административный опыт в должности заместителя шеф-редактора, поскольку возраст уже предполагает карьерный рост.

«Дзюба вполне мог бы заиграть в «Манчестер Юнайтед» Голос английского футбола в России анонсирует принципиально новый сезон АПЛ.

– Разве, учитывая плотный календарь АПЛ, матчей будет меньше?

– Конечно да. Английский чемпионат – это, как правило, выходные плюс игра в пятницу. На «Матче», с большим количеством турниров, можно получить игру в любой день недели, несколько дней подряд.



– Вам понятно, почему «Матч» запретил совмещение всем, кто пожелал работать на матчах АПЛ?

– У меня такой вопрос даже не возникал. Они имеют право на такую позицию – её культивируют не первый год. Вспомните историю Стогниенко перед Евро-2016. Он ушёл с «Матча» как раз потому, что ему не позволили совмещать. Поэтому здесь без исключений.



– У вас большой опыт работы в кадре. Обсуждали подобный формат с будущими руководителями?

– Да, мне этот формат интересен – я привык это делать. Понимаю, что речь не только о комментировании, но и о съёмках неких программ.



– Есть вероятность, что испанский язык вам ещё пригодится? Например, для общения с Гвардиолой.

– Надеюсь – я давно мечтал пообщаться с тренерами подобного уровня. А с Гвардиолой мы уже общались. К тому же он настолько прибавил в английском, что наверняка захочет практиковаться и в нём.

О «Ньюкасле» и АПЛ

– Как будете распределять матчи команд среди комментаторов?

– Решать Владимиру Стогниенко. Лично мне интересно комментировать любую игру, особых предпочтений нет. Разве что в детстве нравился «Ньюкасл». Но не назвал бы себя фанатом. Просто я с детства за чёрно-белых – «Ювентус», «Валенсия», «Торпедо» (улыбается).



– Любимый футболист «Ньюкасла» есть?

– Конечно же Ширер. А вот что касается тренера, это точно не Бенитес. Мне он не кажется тренером невероятно высокого уровня. В отличие от многих болельщиков «Ньюкасла», которые его боготворят.



– В целом как относитесь к английскому футболу?

– Мне очень нравятся топ-клубы. Туда заехали «наши» испанские и итальянские ребята. Возьмите любой – в «Арсенале» баск Эмери, в «Барсе» каталонец Гвардиола, в «Челси» был Сарри. Разве что «Ман Юнайтед» и «Ливерпуль» – там испано-итальянского влияния меньше. А если взять топ-6 команд АПЛ, каждая из них хочет играть в атаку. Уникальная ситуация!

Дементьев: за хорошую работу нужно платить Интервью с комментатором проекта Okko Спорт.

– Как вам чемпионская гонка?

– То, что сотворили «Ман Сити» и «Ливерпуль», набрав 195 очков на двоих, – это просто космос и феерия! Что ещё может преподнести нам эта Англия, если тут набирают 97 очков и не становятся чемпионом?!



– Кирилл Дементьев назвал эпоху Фергюсона в «МЮ» самой запоминающейся в истории английского футбола. Ваша версия?

– Сезон Венгера в «Арсенале», который провёл весь отрезок без поражений. «Ливерпуль» был близок к этому сейчас, но не проиграть ни разу за 38 туров в такой конкурентной лиге… Та команда вспоминается мне в первую очередь.

О платном ТВ

– Вы работали на «НТВ-Плюс», и этот канал не стал прорывом для платного спортивного ТВ. Что изменилось сейчас?

– Я, по сути, всю жизнь проработал на платном ТВ. Когда пришёл на «НТВ-Плюс», их пакет как раз стоил около трёх тысяч рублей. Только не за целый сезон, а всего за один месяц!



– Некоторые всё равно считают, что три тысячи рублей за сезон – много.

– У меня другое мнение. Если читать комментарии, многие и впрямь пишут: «Ой, а почему мы должны платить?». В книге Уолтера Айзексона о Стиве Джобсе есть любопытный момент: благодаря появлению медиаплеера «Айтюнс» вознаграждение стали получать непосредственно авторы. Джобс помог музыкантам зарабатывать на своих песнях. Покупая права на спортивную трансляцию, компания, работающая по бизнес-модели, должна отбить затраты просто для того, чтобы не разориться. И получить прибыль для дальнейшего развития.

— В реалиях современной России этот подход применим?

– К сожалению, регионы России неоднородны по материальному благополучию. Уровень зарплат в Москве и крупных городах несравненно выше. Однако и в глубинке встречаются обладатели дорогих айфонов. Вот такой парадокс! И ладно бы если этот гаджет помогает зарабатывать, но иногда это просто «понты». Не надо покупать крутой айфон, если ты любишь и хочешь смотреть английский чемпионат. Три тысячи рублей всегда можно найти, чтобы подписаться на целый сезон и получать удовольствие. Продукта круче, чем АПЛ, сейчас просто нет.



– Что ответите тем, кто хочет смотреть АПЛ бесплатно?

– Большой футбол – это развлечение, не понимаю, почему он должен быть бесплатным.

– «Игра престолов» открыла для многих зрителей онлайн-кинотеатры. АПЛ способна изменить рынок платного спортивного ТВ?

– Как бывший сотрудник «Матча», могу сказать, что уже сложилась устойчивая аудитория, которая платит за футбол. В конце концов, я же так поступаю!



– Сам оплачивал подписку со школьных времён.

– Потому что качество стоит денег. Есть, конечно и те, кто привык к другим методам просмотра. Тут, наверное, и низкая платёжеспособность, но больше всё-таки менталитет – лучше уж чёрт знает где смотреть виснущую трансляцию, чем заплатить.



– Много лет на федеральном ТВ-канале, доверие боссов и два финала ЛЧ за три года. Роман, в чём главная мотивация вашего прихода на Okko Спорт?

– Просто я за то, чтобы иногда в жизни рискнуть. Пример того же Джобса показывает, что это может привести к большому успеху. Если сидеть на месте, получать зарплату, ничего не менять и не придумывать, вряд ли будешь счастлив. И уж точно никогда не совершишь прорыв.



Смотрите видеоверсию интервью с Романом Гутцайтом!