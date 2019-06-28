Глушаков лайкнул пост с критикой в адрес Карреры

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в социальной сети лайкнул пост, в котором один из болельщиков критически высказался в адрес бывшего наставника столичной команды Массимо Карреры.

Глушаков поставил отметку к посту следующего содержания: «А Каррера сейчас где работает? Хороший тренер так долго бы не сидел, нет ему предложений, хотя ему на жизнь хватит, он намутил неплохо со своим казахом».

55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.