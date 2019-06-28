Глушаков лайкнул пост с критикой в адрес Карреры
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в социальной сети лайкнул пост, в котором один из болельщиков критически высказался в адрес бывшего наставника столичной команды Массимо Карреры.
Глушаков поставил отметку к посту следующего содержания: «А Каррера сейчас где работает? Хороший тренер так долго бы не сидел, нет ему предложений, хотя ему на жизнь хватит, он намутил неплохо со своим казахом».
55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.
Каррера отказался от работы в Иране
- 28 июня 2019
-
14:28
-
14:25
-
14:11
-
14:07
-
14:05
-
13:57
-
13:54
-
13:32
-
13:24
-
13:04
-
12:58
-
12:51
-
12:46
-
12:42
-
12:17
-
12:08
-
12:05
-
11:45
-
11:45
-
11:35
-
11:35
-
11:07
-
11:02
-
10:47
-
10:46
-
10:31
-
10:29
-
10:10
-
10:05
-
09:48
-
09:46
-
09:26
-
09:22
-
09:11
-
08:59
Партнерский контент