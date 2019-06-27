Каррера отказался от работы в Иране

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что отказался от работы в Иране. Ранее в СМИ сообщалось, что специалист является одним из соискателей на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис».
«Ни одна итальянская команда не сделала мне предложения. У меня был контакт лишь с двумя иранскими клубами, но я отказался. Ищу серьёзный проект, и я не делаю это вопросом категории. Я не хочу быть добрым и дружить с кем-либо, я хочу делать свою работу. В России знают, что я выиграл, и я жду, что кто-нибудь даст мне возможность проявить себя в Италии», — цитирует итальянца ITASportPress.
55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.
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