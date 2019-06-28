«Рома» приобрела защитника «Уфы» Неделчару

Как стало известно «Чемпионату», «Рома» купила у «Уфы» румынского защитника Йонуца Неделчару.
Сумма трансфера 23-летнего футболиста в клуб из столицы Италии составила € 4 млн.
Неделчару является воспитанником бухарестского «Динамо», цвета которого защищал с 2014 по 2018 год, после чего перебрался в «Уфу» за € 600 тыс. В минувшем сезоне Йонуц принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. С 2018 года игрок вызывается в сборную Румынии. Соглашение между футболистом и уфимским клубом действовало до лета 2021 года.
«Уфа» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19. В стыковых матчах «Уфа» смогла переиграть «Томь» (2:0, 0:1) и сохранила место в РПЛ.
- 28 июня 2019
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