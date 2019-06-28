Саленко: все знакомые политики ездят в Россию, чтобы эта ерунда закончилась

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко высказался о политических разногласиях между российской и украинской сторонами.



«Нет ли проблем на Украине из-за того, что даю комментарии российским СМИ? Нет, этим пусть занимаются политики. Все мои знакомые политики ездят в Россию и занимаются, чтобы эта ерунда побыстрее закончилась.



Что касается моего отсутствия на телевидении, в отличие от многих российских ветеранов, я два года отработал на канале «Футбол», а потом мы разошлись в интересах, потому что там началось то, что мне не нравилось, и я начал об этом говорить. А это канал Ахметова, так что нашлись разногласия», — сказал Саленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.

«Из-за конфликта России и Украины 6 лет не видел сына». 25 лет рекорду Саленко Бомбардир вспоминает, как едва не продал «Золотую бутсу». И немного грустит из-за политики.