Саленко: все знакомые политики ездят в Россию, чтобы эта ерунда закончилась
Бывший нападающий сборной России Олег Саленко высказался о политических разногласиях между российской и украинской сторонами.
«Нет ли проблем на Украине из-за того, что даю комментарии российским СМИ? Нет, этим пусть занимаются политики. Все мои знакомые политики ездят в Россию и занимаются, чтобы эта ерунда побыстрее закончилась.
Что касается моего отсутствия на телевидении, в отличие от многих российских ветеранов, я два года отработал на канале «Футбол», а потом мы разошлись в интересах, потому что там началось то, что мне не нравилось, и я начал об этом говорить. А это канал Ахметова, так что нашлись разногласия», — сказал Саленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.
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- 28 июня 2019
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