Венесуэла — Аргентина: Месси, Агуэро и Паредес сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Венесуэлы и Аргентины на матч 1/4 финала Кубка Америки. Встреча состоится сегодня, 28 июня, на стадионе «Маракана — Марио Филью» в Рио-де-Жанейро. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Венесуэлы: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Росалес, Дель Пино Маго, Ринкон, Эррера, Мурильо, Морено, Мачис, Рондон.



Сборная Аргентины: Армани, Фойт, Песселья, Отаменди, Акунья, Паредес, Де Пауль, Тальяфико, Мартинес, Агуэро, Месси.



На групповом этапе турнира сборная Венесуэлы обыграла Боливию со счётом 3:1 и сыграла вничью с командами Перу (0:0) и Бразилии (0:0). Национальная команда Аргентины проиграла в 1-м туре группового этапа сборной Колумбии со счётом 0:2, затем сыграла вничью с Парагваем (1:1) и обыграла Катар (2:0). Ранее в 1/2 финала Кубка Америки пробилась Бразилия, которая одержала победу в матче с Парагваем (0:0, 4:3 по пенальти).