Снейдер разбил чужой автомобиль и был задержан в Утрехте
Голландский полузащитник «Аль-Гарафа» Уэсли Снейдер был задержан в Утрехте за порчу чужого автомобиля, утверждает De Telegraaf.
По данным источника, футболист разбил машину, но затем уладил скандал путём выплаты компенсации. Ни Снейдер, ни его агент не комментируют произошедшее.
35-летний Снейдер выступает за «Аль-Гарафу» с 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 11 матчах катарского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня текущего года. Ранее голландец выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу». За сборную Нидерландов хавбек провёл 134 матча и забил 30 голов.
Снейдер: рад, что провёл в сборной Нидерландов невероятное время, буду скучать
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