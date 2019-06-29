Футболистка сборной США: выиграть чемпионат мира без геев в команде невозможно

Игрок женской сборной США Меган Рапино поделилась мнением о совпадении проведения чемпионата мира с месяцем гордости ЛГБТ-сообществ, который сейчас отмечается в мире.
«Вперёд, геи! Невозможно выиграть чемпионат без геев в команде — этого никогда не случалось ранее, никогда. Такова наука. Меня мотивируют люди, которые симпатизируют мне и борются за то же, за что и я. Получаю больше энергии от этого, нежели от попыток доказать кому-то их неправоту. Это истощает. Но считаю, что быть геем и чувствовать себя потрясающе во время, когда отмечается месяц гордости ЛГБТ-сообществ и проводится чемпионат мира, — здорово», — цитирует Рапино The Guardian.
Отметим, ранее Рапино отказалась от встречи с президентом США Дональдом Трампом в случае победы сборной на чемпионате мира.
- 29 июня 2019
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