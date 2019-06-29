Сборная США обыграла Францию и вышла в полуфинал женского чемпионата мира
В Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч 1/4 финала женского чемпионата мира по футболу — 2019 Франция — США. Победу со счётом 2:1 одержали американки.
Автором первого гола стала футболистка США Меган Рапино, отличившаяся на 5-й минуте. В начале второго тайма Рапино оформила дубль. На 81-й минуте разницу в счёте сократила француженка Венди Ренар.
Сборная США вышла в полуфинал женского чемпионата мира, где сыграет с Англией. Национальная команда Франции покинула турнир.
Сегодня, 29 июня, определятся два других участника полуфинала ЧМ-2019: Италия сыграет с Нидерландами (начало — в 16:00 мск), а Германия встретится с Швецией (начало — в 19:30 мск).
Напомним, сборная Англии в 1/4 финала разгромила Норвегию — 3:0.
Матч женской сборной Англии на ЧМ-2019 посмотрело рекордное число зрителей
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