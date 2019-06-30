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«Оренбург» обыграл «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»

«Оренбург» обыграл «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
Футбол / РПЛ 0

В рамках 2-го предсезонного сбора в Словении «Оренбург» провёл товарищеский матч с польской «Краковией». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу российского клуба.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович, который отправил мяч в ворота краковской команды на 35-й минуте.

Также контрольный матч провели «Крылья Советов». Соперником самарской команды стал хорватский «Хайдук». Игра, прошедшая в Словении, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Сплита. Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев забил единственный гол самарцев на 56-й минуте встречи. Напомним, ранее 29 июня «Крылья Советов» в товарищеском матче уступили чешскому «Банику» (0:1).

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