Луис Адриано: Глушаков был нашим лидером, мы остались друзьями

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано рассказал, какие отношения сохранились у команды с бывшим капитаном Денисом Глушаковым, который перешёл в грозненский «Ахмат».
«Всё, что я скажу — так это то, что мы расстались в хороших отношениях. Мы два года играли бок о бок: он был нашим капитаном, нашим лидером, мы как были отличными друзьями, так и остаёмся друзьями. По-другому просто не может быть», — сказал Адриано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. До перехода в стан красно-белых 32-летний хавбек защищал цвета иркутской «Звезды», СКА из Ростова-на-Дону, а также столичных «Локомотива» и «Ники».
Полное интервью с Луисом Адриано читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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