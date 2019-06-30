Табарес — о поражении от Перу: это огромное разочарование, мы хотели победить

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Перу (0:0, по пенальти — 4:5).

«Это огромное разочарование для сборной Уругвая. Мы хотели победить и показать свою игру. Нужно принять поражение и поздравить сборную Перу, потому что они не сделали ничего, что противоречило бы правилам. Они пытались замедлить игру и не рисковали», — приводит слова Табареса Newsgroove.

В серии послематчевых пенальти у сборной Уругвая отличились нападающие Эдинсон Кавани и Кристиан Стуани, а также полузащитники Родриго Бентанкур и Лукас Торрейра. Автором единственного промаха стал форвард Луис Суарес.

Национальная команда Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Чили. В другом матче 1/2 финала встретятся национальные команды Аргентины и Бразилии.