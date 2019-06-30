Фарфан — о выходе сборной Перу в полуфинал Кубка Америки: горжусь своей бандой

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал победу перуанской команды в матче 1/4 финала Кубка Америки с Уругваем (0:0, 5:4 — по пенальти). Напомним, национальная команда Перу вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Чили.



«Горжусь своей бандой», — написал Фарфан на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, 34-летний Фарфан получил травму колена, находясь в расположении сборной Перу на Кубке Америки. Из-за травмы Фарфан пропустит остаток Кубка Америки, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии.

Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».