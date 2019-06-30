Герреро: с Чили будет тяжелый матч, но сборная Перу способна победить
Нападающий сборной Перу Хосе Паоло Герреро прокомментировал победу в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Уругваем (0:0, по пенальти — 5:4).
«Я очень горд, у меня нет слов. Многие говорили, что мы играем без мотивации. Но эти слова были направлены на дестабилизацию сборной Перу. Команда показала, на что способна на поле. Сборная Перу – в десятке лучших в мире. Мы победили и показали, что у нас есть зубы.
Нужно подготовиться к встрече с Чили. Тренер внесёт нужные коррективы. Будет тяжело, но мы способны победить», — приводит слова Герреро A Bola.
Национальная команда Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Чили. В другом матче 1/2 финала встретятся национальные команды Аргентины и Бразилии.
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