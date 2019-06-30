«Локомотив» поблагодарил Денисова за годы в клубе

«Локомотив» поблагодарил бывшего полузащитника команды Игоря Денисова за годы выступлений в клубе.
«Капитан, лидер на поле и в раздевалке, непроходимый опорник, футболист с огромным опытом. Спасибо Игорю за эти годы в «Локомотиве», которые принесли нам чемпионство, Кубок России и столько ярких эмоций!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Локомотива» в «Твиттере» вместе с видео.
Денисов в ходе карьеры защищал цвета «Зенита», «Анжи» и «Динамо», а за «Локомотив» выступал с 2017 года. Полузащитник четырежды становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны, а также по разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2008 по 2016 год Игорь вызывался в сборную России. В конце мая текущего года Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру.
- 30 июня 2019
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