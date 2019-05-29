Игорь Денисов завершил карьеру

Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру.
«Наш клиент Игорь Денисов дал поручение сообщить о своём решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев с нашей стороны мы не можем дать. Считаем, что эта информация исчерпывающая», — сообщили «Чемпионату» в компании SILA International Lawyers, представляющей интересы Денисова.
По информации «Чемпионата», 35-летний хавбек имел хорошее предложение от «Сочи», однако выбрал вариант с уходом из футбола. 27 мая было объявлено, что «Локомотив» расторг контракт с Денисовым. Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что игрок не приезжает на тренировки команды.
Денисов в ходе своей карьеры защищал цвета «Зенита», «Анжи» и «Динамо», а за «Локомотив» выступал с 2017 года. Полузащитник четырежды становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны, а также по разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2008 по 2016 год Игорь вызывался в сборную России.
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