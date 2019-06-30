Ханни: я в «Спартаке», чтобы стать чемпионом

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал победу команды в матче австрийского предсезонного турнира с ЦСКА (3:1), а также поделился мнением о своём будущем в московском клубе.
«Рады, что победили. Было важно выиграть, особенно у ЦСКА, особенно после поражения от «Ростова». В этот раз всё сложилось гораздо лучше.
В первом тайме это было настоящее дерби! Мы увидели огонь на поле, обе команды играли немного агрессивно. Мы должны были биться и выкладываться. После перерыва благодаря численному преимуществу мы получили больше пространства.
Для меня «Спартак» всегда был один. Я его игрок, у меня контракт. Как и все, я должен отдаваться на сто процентов.
Никуда уходить не собираюсь, вопрос так не стоит. Я здесь, соглашение ещё на два года. Счастлив быть игроком «Спартака». В каждом матче я выхожу на поле, чтобы впоследствии выиграть титул, что мне уже удавалось. Я в команде, чтобы становиться с ней чемпионом», — приводит слова Ханни «Матч ТВ».
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