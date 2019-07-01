Бывший наставник сборной Италии возглавил клуб Серии B

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура возглавил «Салернитану», выступающую в Серии B итальянского чемпионата.
71-летний специалист подписал однолетнее соглашение с возможностью продления на год.
Последним местом работы Вентуры был «Кьево», откуда его уволили в ноябре прошлого года. Под руководством Вентуры «летающие ослы» провели в итальянской Серии А четыре матча, в которых смогли набрать всего одно очко, сыграв вничью с «Болоньей» (2:2).
«Салернитана» в минувшем сезоне финишировала на 15-м месте в турнирной таблице Серии B.
Ранее 70-летний Вентура тренировал сборную Италию, но был уволен после того, как не сумел вывести команду на чемпионат мира — 2018. Также он работал с такими известными клубами, как «Сампдория», «Удинезе», «Наполи» и «Торино».
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