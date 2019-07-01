Пантелеев рассказал, почему решил перейти в «Арсенал»

Полузащитник Владислав Пантелеев, который подписал контракт с «Арсеналом», рассказал, как проходит его адаптация в тульской команде.

«Тут хороший коллектив, потихоньку вливаюсь в новую команду. Впереди ещё неделя сборов, будет больше времени в тренировочном процессе, чтобы привыкнуть к требованиям тренерского штаба, сыграться и познакомиться с ребятами. Были ли другие варианты продолжения карьеры? Если честно, не знаю. Когда узнал об интересе со стороны «Арсенала», даже сомнений не было, понимал, что сейчас для меня переезд в Тулу — самый оптимальный вариант. Спасибо руководству «Арсенала» и «Рубина» за то, что быстро сумели оформить трансфер и я в короткие сроки присоединился к команде.

«Арсенал» в последние годы на стабильно высоком уровне выступает в РПЛ. На стадион ходит много болельщиков, команда показывает интересный футбол. В прошлом сезоне удалось пробиться в Лигу Европы. Это один из основных факторов, который повлиял на мой переход. За счёт выступления в еврокубках можно показать себя на самом высоком уровне и расти профессионально», — цитирует Пантелеева пресс-служба «Арсенала».