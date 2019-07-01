Фанаты ЦСКА отменили бойкот на посещение выездных игр с кавказскими командами

Болельщики ЦСКА объявили, что спустя девять лет бойкот на посещение выездных игр с кавказскими командами отменён.

«В преддверии нового сезона активными болельщиками ЦСКА была проведена встреча, на которой было принято отменить бойкот на матчах в Кавказском регионе и организовать гостевой сектор для активной поддержки команды на каждом выездном матче!



Решение не было единогласным, некоторые олдовые болельщики высказались за продолжение бойкота. Мы полностью понимаем их позицию и с большим уважением отнесёмся к решению болельщиков, кто захочет продолжить бойкот.



Вместе с тем мы уверены, что наша молодая команда должна ощущать дыхание трибун и поддержку своих болельщиков на каждом домашнем и выездном матче», — говорится на сайте болельщиков ЦСКА.