Акинфеев: слава богу, что накопленная грязь в сторону сборной расплеснулась

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о матче сборной России с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира—2018 (2:2, 3:4 — по пенальти).



«Думаю, на тот момент силы были примерно равны. Ни мы, ни хорваты не были на ступеньку выше, что и доказал матч. Всё решилось в серии пенальти. Кудряшов говорил, что было обидно, но нельзя забывать, что с Испанией-то нам повезло. Такое бывает в жизни. Да, хорваты проскочили две или три стадии по пенальти, но это значит, что они умеют лучше бить. Моё кредо: жизнь – это весы. Они всё время балансируют, а потом раз – где-то выравнивают. Значит, так должно было случиться.



Даже после того, как Ракитич забил гол, я понимал, что всё закончилось, но никаких эмоций передать не мог. Я сел на газон и сидел, будто бы проиграл в полуфинале Кубка России. В раздевалке уже осознал, что это был шаг до мечты. Тогда уже было обидно.



Есть ли жалость? Нисколечки. Есть удовлетворение от той работы, которую мы делали в течение 52 дней. От результата не может быть удовлетворения до конца. Слава богу, что та накопленная грязь в нашу сторону в один прекрасный момент расплеснулась. От этого есть удовлетворение», — сказал Акинфеев в ролике на канале сборной России в YouTube.