«Зенит» готов заплатить € 10 млн за хавбека «Селтика» Рогича

«Зенит» проявляет интерес к австралийскому полузащитнику «Селтика» Томасу Рогичу, утверждает The Scottish Sun.

По данным источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 10 млн. Впрочем, шотландцев не устраивает данное предложение, так как они намерены получить за игрока не менее € 16,8 млн.

Рогич перешёл в «Селтик» в январе 2013 года из австралийского «Сентрал Кост Маринерс». Сумма трансфера составила € 480 тыс. В минувшем сезоне 26-летний австралиец принял участие в 21 матче шотландского национального чемпионата (16 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до 31 мая 2023 года.