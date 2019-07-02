Годин: пришёл в «Интер», чтобы побеждать

Защитник сборной Уругвая Диего Годин поделился эмоциями после перехода в миланский «Интер».
«Я пришёл в «Интер», чтобы побеждать, отдать все силы и всё, что могу: душу, тело, на поле и за его пределами. Для меня начинается новый вызов и новый опыт. «Интер» — отличная команда, одна из лучших в Европе. Я выбрал «Интер», потому что это отличный клуб, отличная команда с большой историей. У них большие амбиции и желание достичь важных целей», — приводит слова Година пресс-служба клуба.
Годин выступал за мадридский «Атлетико» с 2010 года. Вместе с «Атлетико» Диего становился чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, дважды выигрывал Лигу Европы, трижды — Суперкубок УЕФА. Также становился обладателем Суперкубка Испании. Дважды выходил в финал Лиги чемпионов, где «Атлетико» оба раза уступил мадридскому «Реалу». Всего за «матрасников» Годин сыграл 277 матчей и забил 17 мячей.
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