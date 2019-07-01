Годин стал игроком «Интера»
Защитник сборной Уругвая Диего Годин на правах свободного агента перешёл в миланский «Интер», сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Годин выступал за мадридский «Атлетико» с 2010 года. Вместе с «Атлетико» Диего становился чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, дважды выигрывал Лигу Европы, трижды — Суперкубок УЕФА. Также становился обладателем Суперкубка Испании. Дважды выходил в финал Лиги чемпионов, где «Атлетико» оба раза уступил мадридскому «Реалу». Всего за «матрасников» Годин сыграл 277 матчей и забил 17 мячей.
25 марта 2019 года в 126-й раз сыграл за национальную команду страны и стал рекордсменом сборной Уругвая по количеству матчей.
Недавно Уругвай уступил Перу в четвертьфинальном матче Кубка Америки — 2019.
Годин объявил об уходе из «Атлетико»
Сборная Перу обыграла Уругвай в серии пенальти и вышла в полуфинал Кубка Америки
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