Гендиректор «Сассуоло» считает, что «Барселона» выкупит контракт К.-П. Боатенга

Генеральный директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали считает, что испанская «Барселона» выкупит контракт ганского футболиста Кевин-Принса Боатенга, проведшего вторую половину минувшего сезона в каталонском клубе на правах аренды.

«Я не думаю, что мы увидим его снова, это будет сложно. Думаю, «Барселона» купит его и, возможно, отдаст в другую испанскую команду. Скорее всего, он останется в Ла Лиге», — цитирует Карневали La Gazzetta dello Sport.

До перехода в «Барселону» в сезоне-2018/19 Боатенг 15 раз вышел на поле в составе «Сассуоло», забил 5 голов и отдал 1 результативный пас. В испанском чемпионате 32-летний игрок отыграл за каталонскую команду в общей сложности 4 матча и 303 минуты.

Ранее сообщалось, что Боатенг вернётся в «Сассуоло».