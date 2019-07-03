Маркизио: всё, в чём могу упрекнуть себя за год в «Зените»,— в полученной травме

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, который покинул «Зенит», рассказал о времени, проведённом в петербургском клубе.
«Это время было прекрасным. Это был мой первый год, который я провёл не в „Ювентусе“, вдали от дома. Когда-то давно я представлял, как заканчиваю карьеру в туринском клубе, но жизнь порой поворачивает в другую сторону. И хочу сказать, что очень рад приобретённому опыту. Год назад я перешёл в важный, престижный, амбициозный и хорошо организованный клуб, где каждый ощущает себя частью большой семьи – и это просто невероятно. Я всегда буду благодарен „Зениту“ за это.
Мне не в чем себя упрекнуть. Только в одном – в полученной травме. В моём возрасте прекрасно понимаешь, что травмы – часть игры, ты должен уметь принимать их и знать, что может произойти. Я мог бы провести в Петербурге два восхитительных сезона, а провёл всего один, не менее чудесный. Но я рад всем эмоциям, которые испытал в новом клубе», — приводит слова Маркизио «Спорт-экспресс».
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