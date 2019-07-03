«Спартак» представил форму на сезон-2019/20

Московский «Спартак» представил новые комплекты домашней и гостевой игровой формы, в которых команда будет выходить на поле в предстоящем сезоне.
На обоих комплектах технический спонсор красно-белых Nike разместил узор домашнего стадиона команды – «Открытие Арены». Домашний комплект с красной футболкой дополняют белые шорты и красные гетры. Основной цвет гостевой формы традиционно белый.
Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Футболка и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити.
- 3 июля 2019
-
12:49
-
12:30
-
12:29
-
12:13
-
12:10
-
11:52
-
11:43
-
11:38
-
11:23
-
11:18
-
11:14
-
10:52
-
10:40
-
10:33
-
10:24
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:57
-
09:43
-
09:43
-
09:35
-
09:27
-
09:25
-
09:25
-
09:11
-
08:54
-
08:24
-
08:07
-
07:39
-
07:30
-
07:10
-
06:46
-
06:14
-
05:59