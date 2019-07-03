«Спартак» представил форму на сезон-2019/20

Московский «Спартак» представил новые комплекты домашней и гостевой игровой формы, в которых команда будет выходить на поле в предстоящем сезоне.



На обоих комплектах технический спонсор красно-белых Nike разместил узор домашнего стадиона команды – «Открытие Арены». Домашний комплект с красной футболкой дополняют белые шорты и красные гетры. Основной цвет гостевой формы традиционно белый.



Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Футболка и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити.