Суд расторг брак Аршавина

Виктория Савицкая, адвокат бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, сообщила, что сегодня, 3 июля, Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак её клиента с журналисткой Алисой Казьминой.
«Брак расторгнут. Место нахождения ребенка — с матерью», — приводит слова Савицкой «Росбалт».
Ранее из-за задолженности по алиментам Аршавину было запрещено выезжать за границу. По словам защиты, долг экс-нападающего по алиментам составил более 1 млн рублей. В конце июня стало известно, что Аршавин погасил долги по алиментам перед супругой.
Аршавин женился на Казьминой в 2016 году, а в 2017-м у пары родилась дочь. У бывшего спортсмена также есть три ребёнка от телеведущей Юлии Барановской, с которой он длительное время жил в гражданском браке.
- 3 июля 2019
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