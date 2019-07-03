Суд расторг брак Аршавина

Виктория Савицкая, адвокат бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, сообщила, что сегодня, 3 июля, Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак её клиента с журналисткой Алисой Казьминой.



«Брак расторгнут. Место нахождения ребенка — с матерью», — приводит слова Савицкой «Росбалт».



Ранее из-за задолженности по алиментам Аршавину было запрещено выезжать за границу. По словам защиты, долг экс-нападающего по алиментам составил более 1 млн рублей. В конце июня стало известно, что Аршавин погасил долги по алиментам перед супругой.



Аршавин женился на Казьминой в 2016 году, а в 2017-м у пары родилась дочь. У бывшего спортсмена также есть три ребёнка от телеведущей Юлии Барановской, с которой он длительное время жил в гражданском браке.

Аршавин погасил долги по алиментам