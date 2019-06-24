Аршавин погасил долги по алиментам
Александр Добровинский, адвокат Алисы Казьминой, сообщил, что супруг его клиентки, бывший футболист сборной России Андрей Аршавин погасил долги по алиментам перед женой.
«Задолженность он погасил», — приводит слова Добровинского «Р-Спорт».
Ранее из-за задолженности по алиментам Аршавину было запрещено выезжать за границу. По словам защиты, долг экс-нападающего по алиментам составил более 1 млн рублей. Сегодня, 24 июня, в Красносельском районном суде должен состоятся процесс, на котором будет решена судьба брака.
Аршавин женился на Казьминой в 2016 году, а в 2017-м у пары родилась дочь. У бывшего спортсмена также есть три ребёнка от телеведущей Юлии Барановской, с которой он длительное время жил в гражданском браке.
Аршавину запретили выезжать из России
- 24 июня 2019
-
18:02
-
17:53
-
17:46
-
17:43
-
17:42
-
17:36
-
17:35
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:10
-
17:06
-
17:04
-
17:03
-
16:55
-
16:48
-
16:27
-
16:26
-
16:13
-
16:01
-
15:50
-
15:40
-
15:20
-
15:17
-
15:05
-
15:00
-
14:43
-
14:36
-
14:31
-
14:15
-
14:02
-
14:00Глушаков: ищу работу Фото
-
13:43
-
13:39
-
13:27
Партнерский контент