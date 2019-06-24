Александр Добровинский, адвокат Алисы Казьминой, сообщил, что супруг его клиентки, бывший футболист сборной России Андрей Аршавин погасил долги по алиментам перед женой.



«Задолженность он погасил», — приводит слова Добровинского «Р-Спорт».



Ранее из-за задолженности по алиментам Аршавину было запрещено выезжать за границу. По словам защиты, долг экс-нападающего по алиментам составил более 1 млн рублей. Сегодня, 24 июня, в Красносельском районном суде должен состоятся процесс, на котором будет решена судьба брака.



Аршавин женился на Казьминой в 2016 году, а в 2017-м у пары родилась дочь. У бывшего спортсмена также есть три ребёнка от телеведущей Юлии Барановской, с которой он длительное время жил в гражданском браке.

Аршавину запретили выезжать из России