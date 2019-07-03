Стерлинг: «Манчестер Сити» мог бы выиграть у сборной Франции в очном матче
Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает свою команду сильнее действующих чемпионов мира сборной Франции.
«Если бы „Манчестер Сити“ играл со сборной Франции, мы могли бы выиграть у неё. Во-первых, в клубе ты находишься каждый день. В сборной ты бываешь всего по семь-восемь дней. В сборной ты имеешь топ-игроков, но тренер не работает с ними столько же, как в клубе.
Если бы я тренировался со сборной Англии каждый день, всё было бы иначе, и я думаю, что команда выступала бы лучше. Если в сборной ты проводишь 10 дней, то на тренировки уходит только четыре или пять из этих дней, а на восстановление — от двух до трёх дней. Поэтому я думаю, что самое важное — это то время, которое у нас есть», — цитирует Стерлинга GQ.
Стерлинг: Англия допустила несколько глупых ошибок и была наказана за это
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