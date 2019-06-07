Стерлинг: Англия допустила несколько глупых ошибок и была наказана за это

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал результат полуфинального матча Лиги наций УЕФА с командой Нидерландов (1:3 ДВ).

«Сопернику хорошо удавался прессинг. Мне казалось, моментами мы неплохо старались, но ничего не получилось. Мы должны продолжать стараться, на этом нельзя останавливаться. Сегодня команда была не совсем той, что обычно. Несколько игроков основного состава не вышли на поле.

Мы отлично справлялись с их давлением. К концу второго тайма мне казалось, что мы явно лучше соперников, но затем мы допустили несколько глупых ошибок и были наказаны за это», — приводит слова Стерлинга пресс-служба УЕФА.

Таким образом, в финале турнира в воскресенье, 9 июня, встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Команды Швейцарии и Англии будут оспаривать третье место Лиги наций.