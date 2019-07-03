«Наполи» согласовал условия личного контракта с Лосано

«Наполи» согласовал условия личного контракта с вингером ПСВ и сборной Мексики Ирвином Лосано, сообщает Calciomercato.



По информации источника, итальянский клуб предложил 23-летнему футболисту многолетнее соглашение с зарплатой в размере € 4 млн в год. Ранее сообщалось, что «Наполи» заплатит эйндховенскому клубу € 50 млн за трансфер Лосано.



В минувшем сезоне на клубном уровне Лосано принял участие в 40 матчах, на его счету 21 результативный удар и 12 голевых передач. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до лета 2023 года. В нидерландский клуб он перешёл летом 2017 года из мексиканской «Пачуки». Трансфер обошёлся ПСВ в € 8 млн.



Ранее сообщалось, что интерес к Лосано проявляли также «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Челси», «Милан» и «Реал».

Лосано близок к переходу в «Наполи» за € 50 млн