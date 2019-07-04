Трейлер фильма о Льве Яшине — премьера на «Чемпионате»!

Читатели «Чемпионата» могут первыми увидеть кадры из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», посвящённого легендарному вратарю московского «Динамо» и сборной СССР. В прокат лента выйдет во второй половине 2019 года.



Пик славы Яшина приходится на 50-60-е годы, когда сборная СССР завоевала самые значимые трофеи в футболе. Далее последует осечка на чемпионате мира в Чили, где голкипера обвинят в поражении. Яшину придётся уйти, чтобы позже триумфально вернуться и снова стать лучшим не только в своей стране, но и во всём мире — единственным вратарём за всю историю футбола, получившим «Золотой мяч», самую престижную индивидуальную награду в этом виде спорта.



Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» собрал в себе ключевые вехи в биографии Льва Яшина: неоднозначные периоды, провалы, трудности и блестящие победы, которыми гордится вся страна.