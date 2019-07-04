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Президент «Чайки»: заявление фанатов «Ростова»? Не обращаем внимания на больных

Президент «Чайки»: заявление фанатов «Ростова»? Не обращаем внимания на больных
Футбол / РПЛ 0

Президент «Чайки» Андрей Чайка прокомментировал заявление болельщиков «Ростова», выступивших против размещения поклонников команды из Ростовской области на фанатских секторах стадиона «Ростов Арена».

«Видели заявление болельщиков «Ростова», но отвечать им не будем. Мы на больных людей не обращаем внимания. Это те люди, которые абсолютно не понимают, что такое футбол, что такое спорт. Это люди из потустороннего мира, с ними надо работать психологам и людям, которые занимаются экстремизмом.

Что они имеют в виду, когда говорят, что оставляют за собой право действовать на своё усмотрение, я не знаю, но мы ничего менять не будем», — сказал Чайка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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