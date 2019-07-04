Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены из СИЗО № 2 Москвы в колонию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

«Футболисты убыли из СИЗО № 2 Москвы к месту отбывания наказания», — цитирует Цыганкова РИА «Новости».

Глава УФСИН по Москве Сергей Мороз ранее сообщил, что Кокорин, Мамаев и два других фигуранта уголовного дела о драках, получившие сроки от 1 года и 5 месяцев до 1,5 лет, будут отбывать заключение недалеко от столицы. Позже заместитель главы службы Валерий Максименко отметил, что все четверо будут отбывать наказание в одной колонии.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.