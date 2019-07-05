Эль-Шаарави согласился уйти в «Шанхай Шэньхуа». Он заявлял, что не хочет в Китай

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави может продолжить карьеру в Китае, несмотря на заявления о нежелании покидать Европу.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, 26-летний футболист изменил свою точку зрения и дал согласие на переход в «Шанхай Шэньхуа». Однако договорённость между клубами ещё не достигнута. «Рома» хочет получить за игрока минимум € 20 млн, в то время как «Шанхай Шэньхуа» предлагает € 14 млн плюс бонусы.



Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» предложил итальянскому форварду египетского происхождения годовой оклад в размере € 16 млн.



Эль-Шаарави выступает за «Рому» с 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с «волками» действует до лета 2020 года.

Эль-Шаарави объяснил, почему отказался от перехода в «Шанхай Шэньхуа»