Эль-Шаарави согласился уйти в «Шанхай Шэньхуа». Он заявлял, что не хочет в Китай

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави может продолжить карьеру в Китае, несмотря на заявления о нежелании покидать Европу.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, 26-летний футболист изменил свою точку зрения и дал согласие на переход в «Шанхай Шэньхуа». Однако договорённость между клубами ещё не достигнута. «Рома» хочет получить за игрока минимум € 20 млн, в то время как «Шанхай Шэньхуа» предлагает € 14 млн плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» предложил итальянскому форварду египетского происхождения годовой оклад в размере € 16 млн.
Эль-Шаарави выступает за «Рому» с 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с «волками» действует до лета 2020 года.
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