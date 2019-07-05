Сёмин: травма Кверквелии ещё не вылечена, он тренируется индивидуально

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче Суперкубка России с «Зенитом». Игра чемпиона и обладателя Кубка страны состоится завтра, 6 июля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«Самочувствие у команды предыгровое, очень волнуемся, потому что это первая игра сезона. У нас фактически новая команда, вы посмотрите, сколько игроков ушло с прошлого года. Михалик, Тарасов, Денисов, Фарфан, Фернандеш, Хвича. Ну, Фарфан не ушёл, но играть не может. Болен Игнатьев, Кверквелия, Хёведес, Ротенберг. Что касается травмы Кверквелии, то с прошлого сезона травма ещё не вылечена. Кверквелия, Хёведес и Игнатьев пока только индивидуально занимаются.

Завтра много интересных моментов будет, я думаю. Это жизнь, это футбол, в котором что-то меняется, что-то приходит. Болельщики придут, поэтому мы должны быть в полной боевой готовности. Мурилло завтра будет играть, но его потенциал оценит игра. У нас очень серьёзный соперник, «Зенит» и в прошлом году был силён, а с такими новыми приобретениями стал ещё сильнее. Но это футбол, нам самое главное — сыграть всем вместе, а не по отдельности. Нужно сыграть за наших болельщиков, тем более мы играем в Москве. Ну и привезти домой приз.

Что касается серии пенальти, то мы даже тренировать это не будем. В принципе я имею представление, кто будет бить, но в матче могут быть изменения – вдруг игрока не будет или он будет себя не очень хорошо чувствовать. Кто будет бить пенальти, я знаю, если он останется на поле до конца. Зря дополнительное время есть, зачем оно?» — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.