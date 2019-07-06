Президент «Барселоны»: считаю, что Усман Дембеле лучше Неймара

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сравнил вингера Усмана Дембеле с нападающим французского «Пари Сен-Жермен» Неймаром.

«Дембеле молод, талантлив, ему есть, что предложить клубу. Я считаю, что он лучше Неймара. Дембеле ещё есть, куда расти, и мы хотим, чтобы он это делал в «Барселоне», — приводит слова Бартомеу ESPN.

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за € 125 млн. В минувшем сезоне он провёл 29 матчей в испанской Примере, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. Контракт француза с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.