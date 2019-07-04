«Барселона» заплатит за Неймара не более € 170 млн

Испанская «Барселона» готова заплатить за нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Неймара не более € 170 млн, сообщает Mundo Deportivo.



По информации издания, каталонский клуб хочет, чтобы эта сумма была указана в качестве отступных в контракте бразильца на лето следующего года. Также сообщается, что в сделке по Неймару могут быть задействованы Иван Ракитич, Усман Дембеле, Филиппе Коутиньо и Самуэль Юмтити.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Контракт бразильского форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.



В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.